Del Monte Pacific vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Del Monte Pacific lud am 25.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SGD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Del Monte Pacific ein EPS von -0,510 SGD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,3 Millionen SGD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,3 Millionen SGD in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 SGD gegenüber -0,570 SGD je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,15 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,05 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net