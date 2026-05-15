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Delhivery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

18.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delhivery Limited Registered Shs 144A Reg S
476,05 INR 5,40 INR 1,15%
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Delhivery ließ sich am 16.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Delhivery die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Delhivery hat ein EPS von 0,97 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,970 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,92 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,50 Milliarden INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,04 INR. Im letzten Jahr hatte Delhivery einen Gewinn von 2,19 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 105,08 Milliarden INR – ein Plus von 17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Delhivery 89,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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