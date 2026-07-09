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Klöckner-Aktie im Minus: Worthington legt Delisting-Angebot für Klöcker & Co vor

Klöckner-Aktie im Minus: Worthington legt Delisting-Angebot für Klöcker & Co vor

Worthington Steel hat die Details zum geplanten Delisting-Angebot für Klöckner & Co bekannt gegeben.

Werte in diesem Artikel
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Die Absicht, den deutschen Stahlhändler von der Börse zu nehmen, hatte der US-Konzern bereits im Juni kundgetan, nachdem er sich rund 62 Prozent der ausstehenden Klöckner-Papiere gesichert hatte. Ab diesem Mittwoch nun können Klöckner-Aktionäre das Delisting-Angebot mit einer Bargegenleistung von 11,00 Aktie wahrnehmen, teilte Worthington Steel zur Wochenmitte mit. Die Annahmefrist laufe bis zum 12. August. Aktuell notierte das Klöcker-Papier mit 12,36 Euro (-0,32%) ein gutes Stück über der Offerte.

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Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.

Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hatte seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient.

/mis/stk

COLUMBUS (dpa-AFX)

Bildquellen: Klöckner & Co

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen DZ BANK
03.07.26 KlöcknerCo (KlöCo) Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen DZ BANK
16.01.26 KlöcknerCo (KlöCo) Sell Warburg Research
09.12.25 KlöcknerCo (KlöCo) Buy Deutsche Bank AG