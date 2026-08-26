Delivery-Hero-Aktionäre können bis 5. November ihre Aktien Uber andienen
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Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Delivery-Hero-Aktionäre können ab sofort bis zum 5. November ihre Aktien dem US-Fahrdienstleister Uber andienen, wie der US-Konzern im Zuge der Veröffentlichung der Angebotsdokumente mitteilte.
Die Annahmeperiode habe am 27. August begonnen und ende am 5. November 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) beziehungsweise um 18:00 Uhr (Ortszeit New York).
Wie bereits bekannt, bietet Uber 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie in bar. Dies entspreche einem Aufschlag von 108 Prozent gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie am 8. Mai 2026 sowie von 127 Prozent gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs in den letzten drei Monaten bis einschließlich 8. Mai 2026.
Uber rechne damit, dass Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero zeitnah ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen und das Angebot unterstützen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 05:47 ET (09:47 GMT)
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