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Delivery Hero bestätigt Prognose nach gutem ersten Quartal

30.04.26 07:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Delivery Hero
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Der Bruttowarenwert erhöhte sich zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf rund 12,5 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte auf gleicher Basis um 17 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens beim Bruttowarenwert weniger auf dem Zettel, das Segmentergebnis entsprach den Markterwartungen./err/jha/

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17.04.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
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10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
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01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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