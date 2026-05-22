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Delivery Hero bestätigt Übernahmeangebot von Uber

24.05.26 12:37 Uhr
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DOW JONES--Delivery Hero könnte vor der Übernahme stehen. Der im MDAX notierte Lieferkonzern mit Sitz in Berlin bestätigte, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Damit würde Delivery Hero mit 10,02 Milliarden Euro bewertet. Die Aktie ist bei Freitag mit 33,59 Euro aus dem Handel gegangen.

Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero zuletzt massiv ausgebaut. Am Montag wurde per Pflichtmitteilung gemeldet, dass der US-Konzern nun auf eine direkte Beteiligung von 19,5 Prozent kommt und man sich über Optionen Zugriff auf weitere 5,6 Prozent gesichert hat. Damit sind Uber 25,1 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen. Gleichzeitig hatte Uber am Montag mitgeteilt, dass "derzeit" nicht die Absicht bestehe, 30 Prozent oder mehr der Stimmrechte zu erwerben.

Zu den weiteren Großaktionären von Delivery Hero zählen die Hongkonger Aspex Management mit 14,55 Prozent und Prosus mit 16,83 Prozent. Prosus hatte im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway.com 2025, einen Konkurrenten von Delivery Hero und Uber, von der EU die Auflage bekommen, den Großteil seiner Beteiligung innerhalb von 12 Monaten veräußern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2026 06:37 ET (10:37 GMT)

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