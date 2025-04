Delivery-Hero-CFO: Sehen in Thailand für uns kein Renditepotenzial

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Heros Rückzug aus Thailand ist CFO Marie-Anne Popp zufolge verbunden mit der Erwartung, dass der Lieferkonzern in dem Markt mit einer Bevölkerung von fast 72 Millionen langfristig nicht die gewünschte Rendite erzielen kann. In den anderen 10 Ländern der Region APAC, in denen der Konzern mit der Marke Foodpanda aktiv ist, könne Delivery Hero die gewünschte Rendite leichter erzielen und hat sich angesichts begrenzter Ressourcen deshalb zum Rückzug aus Thailand entschlossen, sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires.

Wer­bung Wer­bung

Thailand hatte "langfristig für uns nicht das Potenzial (...), was wir uns eigentlich wünschen", sagte Popp. "Wir haben auch nicht unbegrenzte Mittel, und die Mittel müssen dahin, wo sie am meisten Sinn machen und wo die Länder das größte Potenzial haben." Der Unternehmensfokus sei weiterhin "Wachstum kombiniert mit Profitabilität und Cash-Generieren".

Die Rendite in Thailand sei "nicht hoch" gewesen, sagte Popp, wollte sich aber nicht weiter länderspezifisch äußern, da der Konzern nur die APAC-Region insgesamt berichtet. Die Entscheidung gehöre zum normalen Portfoliomanagement und Dirigieren der Investitionen in Länder, in denen sie am meisten Sinn machen. "Wir haben ja viele Märkte von der Rendite her auf sehr positive Levels gebracht, und wir gucken uns jederzeit den kurz- aber auch den mittel- und langfristigen Businessplan an, und wenn es da keinen Sinn macht, dann wird eben eine Entscheidung getroffen", sagte Popp.

Delivery Hero hatte am Mittwoch angekündigt, dass die Asien-Tochter Foodpanda zum 23. Mai in Thailand den Betrieb ihrer Plattform sowie der Essens- und Lebensmittellieferdienste einstellen werde. Den Analysten von Morgan Stanley zufolge hat Delivery Hero in Thailand einen geringen Marktanteil und mangelnde Skalierung. Zu den Hauptakteuren auf dem thailändischen Markt gehören den Analysten zufolge Grab und Line Man, die zusammen rund 86 Prozent Marktanteil bei Essenslieferungen halten, während sich der Marktanteil bei Delivery Hero auf rund 5 Prozent belaufe.

Wer­bung Wer­bung

Nach dem Rückzug ist Delivery Hero mit der Marke Foodpanda in Asien in Bangladesch, Hongkong, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, den Philippinen, Singapur und Taiwan vertreten. In Südkorea operiert die Tochtergesellschaft Woowa unter der Marke Baemin.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2025 04:52 ET (08:52 GMT)