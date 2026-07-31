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Delivery-Hero-CFO: Testen über Kontrollgruppen Wirkung von KI-Assistenten

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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero testet nach Aussage von CFO Marie-Anne Popp über "Kontrollgruppen" die Wirksamkeit seiner agentischen KI-Assistenten. Der Berliner Lieferkonzern hatte mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal mitgeteilt, dass bei der Tochter Glovo Restaurants, die den KI-Assistenten nutzen, die Bestellungen um 15 Prozent gestiegen seien. Das Ergebnis sei mit Hilfe von Kontrollgruppen ermittelt worden, also durch den Vergleich von Restaurants, die mit KI bedient werden und solchen ohne, sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires.

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Der im August vorgestellte agentische KI-Assistent soll Geschäfte und Restaurants bei der Wachstumsbeschleunigung unterstützen, indem er Maßnahmen wie Rabattaktionen, Anzeigenkampagnen, Verbesserungen von Menüinhalten und Antworten auf Kundenbewertungen entwickelt und implementiert. Die Restaurants und Geschäfte müssen zunächst der Anwendung zustimmen. Das Tool unterstütze bereits über 40.000 der rund 1,5 Millionen Partner der Gruppe, ein breiterer Rollout stehe bevor, teilte der Konzern mit.

Der agentische KI-Assistent hat je nach Region und Markt unterschiedliche Namen in den bisher mehr als 20 Ländern, in denen das Rollout stattgefunden hat. In Ländern wie Ägypten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten agiere er derzeit als "Sara" mit den Partnern auf der Plattform, in Argentinien als "Flor", in der Türkei als "Bilge", wie aus dem Unternehmen verlautete. Die Liste könne und werde sich voraussichtlich mit dem breiteren Rollout noch ändern.

Bereits zuvor hat der Konzern Herogen eingeführt, den autonomen Softwareentwicklungs-Agenten, der jährlich so viel Code schreibe wie 130 erfahrene Entwickler zusammen, mit steigender Tendenz.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 05:37 ET (09:37 GMT)

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06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
25.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.

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