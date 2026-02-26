Delivery Hero erreicht 2025 ihr Profitabilitätsziel

DOW JONES--Delivery Hero ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht. Für das Gesamtjahr 2025 berichtete der Konzern auf Basis eines Trading Updates einen Umsatz von 14,803 (Vorjahr: 12,796) Milliarden Euro und einen Bruttowarenwert GMV, der auch die Provisionsgebühren enthält, von 49,197 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBITDA geht der Berliner Lieferkonzern davon aus, dass diese Kennziffer über 900 Millionen Euro liegen wird, nach 693 Millionen Euro im Vorjahr. Eine konkrete Zahl nennt die Gesellschaft zunächst nicht. Für das Gesamtjahr 2025 hatten Analysten ein bereinigtes EBITDA von 911 Millionen Euro und einen GMV von 49,53 Milliarden Euro geschätzt. Delivery Hero hatte einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) in der Bandbreite von 900 bis 940 Millionen Euro als Prognose für 2025 ausgegeben.

"Im Jahr 2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt. Wir brachten das Asiengeschäft zurück auf Wachstumskurs, konnten unser Wachstum in Saudi-Arabien trotz harter Konkurrenz behaupten und haben das Segment Integrated Verticals in die Gewinnzone geführt", sagte Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero. Für das Schlussquartal berichtete der Konzern einen Umsatz von 3,881 (Vorjahr: 3,518) Milliarden Euro und einen Bruttowarenwert GMV von 12,402 (12,818) Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem GMV von 12,736 Milliarden Euro und einem Umsatz von 3,969 Milliarden Eurro gerechnet.

