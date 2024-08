Delivery Hero legt Sprung bei operativem Gewinn hin

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat dank größeren Warenkörbe und häufigeren Bestellungen der Kunden im ersten Halbjahr operativ deutlich mehr verdient. Nach 9,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum sprang das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 240,5 Millionen Euro nach oben, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Dabei hätten auch anhaltende Kosteneinsparungen geholfen.

Der Bruttowarenwert (GMV) der sechs Monate bis Ende Juni kletterte um gut 6 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Den Segmenteumsatz steigerte der Konkurrent der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) um fast ein Fünftel auf 6,04 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel im ersten Halbjahr ein Verlust von 720 Millionen Euro an - nach einem Minus von 772 Millionen vor einem Jahr. Der Vorstand bestätigte die Jahresziele.

Kurz zuvor hatte Delivery Hero bekannt gegeben, im vierten Quartal sein Talabat-Geschäft in Dubai an die Börse bringen zu wollen. Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus./ngu/mis