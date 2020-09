Delivery Hero startet mit Marke Foodpanda in Japan

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero baut seine Position in Asien aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird der Lieferdienst Foodpanda auf dem japanischen Markt in anfangs sechs Städten - Kobe, Yokohama, Nagoya, Sapporo, Fukuoka und Hiroshima - starten. Seine Präsenz in Japan will Delivery Hero kontinuierlich ausbauen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2020 12:29 ET (16:29 GMT)