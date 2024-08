Delivery Hero: Talabat-IPO soll regionale Investoren einladen

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero will mit der geplanten Börsennotierung der Tochter Talabat in Dubai Talabat stärker in der Region verankern. "Wir denken, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt jetzt oder in der nahen Zukunft, regionale Investoren einzuladen, sich da zu beteiligen und zur weiteren Stärkung unserer MENA-Operation beizutragen" sagte Marie-Anne Popp, Interims-CFO des Lieferkonzerns, im Interview mit Dow Jones Newswires. Es sei die richtige Entscheidung, um Talabat "optimal zu positionieren". Darüber hinaus könne sie aktuell wegen des formellen Börsenvorbereitungsprozesse nicht sehr viel mehr sagen.

Delivery Hero hatte am Morgen angekündigt, die Tochter Talabat noch in diesem Jahr in Dubai an die Börse bringen zu wollen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist der Börsengang für das vierte Quartal angepeilt. Die Berliner Mutter wolle aber auch die Mehrheit an der lokalen börsenfähigen Gesellschaft behalten.

Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika das Lebensmittellieferungs- und Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero.

August 29, 2024 04:36 ET (08:36 GMT)