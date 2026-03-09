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Delivery Hero treibt 2026 strategische Prüfung und "Everyday App" voran

26.03.26 08:59 Uhr
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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero will im laufenden Jahr die Nutzung seine Bestell-App zu einer "Everyday App" ausweiten und die strategische Prüfung vorantreiben. Die Prüfung sei "eine zentrale Priorität", um "weiteren Wert für Aktionäre zu generieren". Für deren Umsetzung sieht sich CEO und Mitgründer Niklas Östberg den Berliner Lieferkonzern gut aufgestellt.

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"Dank der starken Geschäftsdynamik sind wir gut aufgestellt, um unsere strategische Prüfung umzusetzen. Die Vereinbarung über den Verkauf unseres Taiwan-Geschäfts - unsere bislang fünfte Asset-Monetarisierung - ist eine von vielen Maßnahmen, die wir ergreifen", sagte Östberg.

"Der Vorstand und der Aufsichtsrat treiben den strategischen Prüfungsprozess weiterhin aktiv voran. So werden derzeit weitere Verhandlungen geführt und Arbeitspakete vorangetrieben", teilte Delivery Hero weiter mit und reagierte damit indirekt auf Kritik eines Aktionärs diese Woche.

Diese Woche hat einer der drei größten Delivery-Hero-Aktionäre, Aspex Management, den Druck auf das Management des Konzerns erhöht. In einem Brief an den Aufsichtsrat am Dienstag schrieb Aspex, dass "umfassende Veränderungen" im Managementteam erforderlich seien, um die Probleme des Unternehmens anzugehen. In dem Brief, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, wurde insbesondere CEO Östberg kritisiert. Das Unternehmen habe bei der strategischen Überprüfung seines Geschäfts keine Fortschritte gemacht, kritisiert die in Hongkong ansässige Investmentgesellschaft, die etwa 9,2 Prozent des Aktienkapitals von Delivery Hero hält.

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Delivery Hero kündigte mit der Strategie für das laufende Jahr nun an, der Konzern werde sich 2026 auf Bereiche mit den potenziell größten Renditechancen konzentrieren und "gezielt in Bereiche wie erweiterte Abo-Modelle, Personalisierung, eigene Lieferlogistik, Dmarts und Sortimentsausbau investieren". Der Konzern will auf der Geschäftsdynamik in Ländern wie Südkorea und Saudi-Arabien aufbauen und "in wichtige Märkte in Asien und der MENA-Region investieren, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine führenden Positionen behauptet und Kunden mit höheren Bestellwert und -häufigkeit bindet".

Die Bestell-App soll die Produktkategorien und Anwendungsfälle ausweiten und somit die Häufigkeit der Bestellungen, die Warenkorbgröße und die "Unit Economics" erhöhen, mit dem Ziel, zusätzlichen Umsatz und Ertrag zu generieren. Gestartet mit Essenslieferungen, biete die App nun weitere Produktbereiche wie Lebensmittel, Haushaltsartikel sowie Health- und Beautyprodukte an. Dies habe sich bereits zum Jahresende 2025 an der erneuten Wachstumsbeschleunigung in Südkorea und Saudi-Arabien gezeigt, die von wichtigen Initiativen wie der Erweiterung des Abo-Angebots, der Ausweitung der Produktpalette, dem Aufbau neuer Partnerschaften und der Verbesserung der Lieferung profitiert habe.

"Es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass unsere Strategie für die Everyday App aufgeht", sagte Östberg.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

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14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
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