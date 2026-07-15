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Delivery Hero: Verkaufen für 1,4 Mrd Euro Geschäft in 14 Ländern bei Uber-Übernahme

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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Im Zuge der Übernahme durch Uber hat Delivery Hero einem Verkauf von Geschäftseinheiten in 14 Ländern an die US-Investmentgesellschaft SSW Partners zugestimmt. Wie Uber und Delivery Hero gemeinsam mitteilten, verkauft Delivery Hero für insgesamt 1,4 Milliarden Euro seine Geschäftsbetriebe in Österreich, Chile, Zypern, der Tschechischen Republik, Ecuador, Griechenland, Moldau, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und der Türkei. Ein Kaufvertrag sei unterzeichnet worden.

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Der Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich mit dem Vollzug des Angebots in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Im Zuge der Übernahme hat sich Uber laut Mitteilung verpflichtet, "die Unternehmenskultur von Delivery Hero zu unterstützen, den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin sowie die operativen Hubs von Delivery Hero in den Regionen zu erhalten". Außerdem habe sich Uber für die kommenden drei Jahre verpflichtet, "dafür Sorge zu tragen, dass Delivery Hero unabhängig und ausschließlich durch ihren Vorstand unter Aufsicht des Aufsichtsrats der Gesellschaft geführt wird".

Auch habe sich Uber verpflichtet, "wirtschaftliche Anstrengungen zu unternehmen", 2 Milliarden Euro in Deutschland bis einschließlich 2031 zu investieren und für die kommenden drei Jahre keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen sowie "im vereinbarten Rahmen die Belegschaft zu schützen".

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 02:49 ET (06:49 GMT)

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24.06.26 Delivery Hero Buy UBS AG
01.06.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 Delivery Hero Buy UBS AG