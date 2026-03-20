DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -3,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin58.755 +0,1%Euro1,1533 -0,2%Öl113,5 +3,6%Gold4.120 -8,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Vincorion VNC001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Ultimatum steigt der Ölpreis: DAX vor düsterem Wochenstart -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will Bau der F126-Fregatten beschleunigen -- Gold, Silber, BASF, VW, 1&1 im Fokus
Top News
Trump-Ultimatum als massiver Belastungsfaktor: 10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse Trump-Ultimatum als massiver Belastungsfaktor: 10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse
Goldpreis: Miserabler Wochenauftakt Goldpreis: Miserabler Wochenauftakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Millionen Dollar

23.03.26 08:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
15,04 EUR -0,04 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro) in bar. Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken.

Wer­bung

Die geplante Transaktion sein ein "wichtiger erster Schritt" in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, so Konzernchef Niklas Östberg.

Das Essensliefergeschäft in Taiwan erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 laut Mitteilung einen Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Milliarden Euro und ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (vor Allokation der Konzernkosten)./err/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
10.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
09.03.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
10.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
09.03.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen