Delivery Hero wächst im 2Q - Verluste im 1H deutlich verringert

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero hat im zweiten Quartal nach den nun vorliegenden detaillierten Ergebnissen das Wachstum beschleunigt. Im gesamten Halbjahreszeitraum kam der Berliner Lieferkonzern bei der Profitabilität voran und konnte unter dem Strich die Verluste fast halbieren. Der Konzern hat im Halbjahr nach eigener Aussage "sein erstes positives operatives Ergebnis erzielt", also einen operativen Gewinn.

Wer­bung Wer­bung

Das Unternehmen, das im MDAX notiert ist, hatte am Vorabend die Ziele für bereinigtes EBITDA und Freien Cashflow angesichts unvorteilhafter Wechselkursentwicklungen gesenkt, ist aber beim Umsatz und Bruttowarenwert GMV nun optimistischer für das Gesamtjahr.

Im zweiten Quartal steigerte Delivery Hero den Umsatz laut Mitteilung um 27 Prozent auf rund 3,66 Milliarden Euro. Der Bruttowarenwert GMV, der auch die Provisionsgebühren enthält, stieg um 11 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro. GMV lag leicht unter Markterwartungen, der Umsatz leicht darüber. Die Konsenserwartungen hatten GMV von 12,26 Milliarden Euro und Umsatz von 2,84 Milliarden Euro geschätzt.

Im Halbjahreszeitraum betrug das operative Ergebnis 4,7 Millionen Euro nach einem Verlust von rund 391 Millionen Euro ein Jahr zuvor, laut Mitteilung war dies also erstmals ein operativer Gewinn des Konzerns.

Wer­bung Wer­bung

Unter dem Strich konnte Delivery Hero im Halbjahr den Verlust verringern, nach Steuern und Dritten betrug er 396,3 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 718,2 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Verlust 1,34 Euro verglichen mit 2,58.

Wie am Vorabend veröffentlicht, stieg in den ersten sechs Monaten der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 411 Millionen Euro von 240,5 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war mit 397 Millionen Euro etwas weniger. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge verbesserte sich im Halbjahr insgesamt auf 1,7 Prozent von 1,0, auch sie lag über den Erwartungen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 02:09 ET (06:09 GMT)