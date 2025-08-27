DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,46 -0,5%Gold3.390 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Delivery Hero wächst im 2Q - Verluste im 1H deutlich verringert

28.08.25 08:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
23,50 EUR 0,55 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero hat im zweiten Quartal nach den nun vorliegenden detaillierten Ergebnissen das Wachstum beschleunigt. Im gesamten Halbjahreszeitraum kam der Berliner Lieferkonzern bei der Profitabilität voran und konnte unter dem Strich die Verluste fast halbieren. Der Konzern hat im Halbjahr nach eigener Aussage "sein erstes positives operatives Ergebnis erzielt", also einen operativen Gewinn.

Wer­bung

Das Unternehmen, das im MDAX notiert ist, hatte am Vorabend die Ziele für bereinigtes EBITDA und Freien Cashflow angesichts unvorteilhafter Wechselkursentwicklungen gesenkt, ist aber beim Umsatz und Bruttowarenwert GMV nun optimistischer für das Gesamtjahr.

Im zweiten Quartal steigerte Delivery Hero den Umsatz laut Mitteilung um 27 Prozent auf rund 3,66 Milliarden Euro. Der Bruttowarenwert GMV, der auch die Provisionsgebühren enthält, stieg um 11 Prozent auf 12,24 Milliarden Euro. GMV lag leicht unter Markterwartungen, der Umsatz leicht darüber. Die Konsenserwartungen hatten GMV von 12,26 Milliarden Euro und Umsatz von 2,84 Milliarden Euro geschätzt.

Im Halbjahreszeitraum betrug das operative Ergebnis 4,7 Millionen Euro nach einem Verlust von rund 391 Millionen Euro ein Jahr zuvor, laut Mitteilung war dies also erstmals ein operativer Gewinn des Konzerns.

Wer­bung

Unter dem Strich konnte Delivery Hero im Halbjahr den Verlust verringern, nach Steuern und Dritten betrug er 396,3 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 718,2 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Verlust 1,34 Euro verglichen mit 2,58.

Wie am Vorabend veröffentlicht, stieg in den ersten sechs Monaten der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 411 Millionen Euro von 240,5 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war mit 397 Millionen Euro etwas weniger. Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge verbesserte sich im Halbjahr insgesamt auf 1,7 Prozent von 1,0, auch sie lag über den Erwartungen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 02:09 ET (06:09 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
21.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Delivery Hero BuyUBS AG
10.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
21.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Delivery Hero BuyUBS AG
10.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
08.11.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.10.2024Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen