Delivery Hero will Beteiligung an Deliveroo verkaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will seine Beteiligung am britischen Branchenkollegen Deliveroo abstoßen. Bis zu 68,2 Millionen Deliveroo-Papiere sollen durch ein beschleunigtes Verfahren an institutionelle Investoren verkauft werden, wie der im MDAX notierte Konzern am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse würden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Der Abschluss der Platzierung werde für den 1. Februar erwartet. Anschließend dürften keine weiteren Anteile an Deliveroo mehr gehalten werden. Die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Delivery-Hero-Aktien legten auf die Nachrichten hin auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,7 Prozent zu./mis/jha/