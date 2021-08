Delivery Hero will kein Angebot für Deliveroo abgeben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Online-Lebensmittellieferdienst Delivery Hero hat am Freitag bestätigt, dass er kein Angebot für den britischen Wettbewerber Deliveroo in Betracht zieht. Deliveroo hatte am Montag mitgeteilt, dass die Delivery Hero SE am 6. August die Schwelle von 5 Prozent überschritten hat und 5,09 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals an Deliveroo hält bzw. 87,4 Millionen Deliveroo-Aktien.

In Deliveroo ist auch Amazon.com investiert und der größte Aktionär. Deliveroo hat seit dem 31. März eine bedingte Zulassung (conditional trading) für den Handel an der London Stock Exchange.

August 13, 2021 10:24 ET (14:24 GMT)