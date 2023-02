Delivery Hero will mit Wandelanleihen eine Milliarde Euro beschaffen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will sich mit Wandelanleihen frisches Kapital besorgen. Dabei werde ein Bruttoerlös von rund einer Milliarde Euro angestrebt, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Montagabend in Berlin mit. Die Titel laufen bis Februar 2030. Die Wandelschuldverschreibungen seien für institutionelle Investoren außerhalb der USA gedacht. Sie sollen durch eine Privatplatzierung am oder um den 21. Februar begeben werden. Der Erlös soll zur Finanzierung des Rückkaufs ausstehender Wandelschuldverschreibungen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Damit solle das Fälligkeitsprofil verbessert und eine starke Liquiditätsposition bewahrt werden, hieß es weiter.

Anleger zeigten sich nicht begeistert. Aktien von Delivery Hero reagierten auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion mit einem Abschlag von vier Prozent./jha/he