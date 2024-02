Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Nachmittag im Sinkflug

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 14,3 Prozent auf 18,42 EUR abwärts.

Der Delivery Hero-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 14,3 Prozent auf 18,42 EUR. In der Spitze fiel die Delivery Hero-Aktie bis auf 18,29 EUR. Mit einem Wert von 21,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.213.720 Delivery Hero-Aktien.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 57,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 213,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,29 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,74 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,30 EUR an.

Am 14.11.2023 lud Delivery Hero zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.581,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delivery Hero einen Umsatz von 2.134,20 EUR eingefahren.

Am 25.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.02.2025.

