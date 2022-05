Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Dienstagnachmittag in Grün

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 36,02 EUR. Bei 36,97 EUR markierte die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.351.936 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Delivery Hero-Aktie somit 73,31 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2022 auf bis zu 26,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,59 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,86 EUR je Delivery Hero-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 28.04.2022. Das vergangene Quartal hat Delivery Hero mit einem Umsatz von insgesamt 1.918,75 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,95 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.08.2022 dürfte Delivery Hero Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Delivery Hero.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,808 EUR je Delivery Hero-Aktie.

