Delivery Hero Aktie News: Anleger schicken Delivery Hero am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 31,95 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 31,95 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Delivery Hero-Aktie bis auf 31,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 315.099 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 05.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 14,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Delivery Hero-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,13 EUR an.

Delivery Hero ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.712,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.498,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Delivery Hero am 25.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,037 EUR je Delivery Hero-Aktie.

