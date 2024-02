Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 17,04 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 17,04 EUR. In der Spitze büßte die Delivery Hero-Aktie bis auf 16,17 EUR ein. Bei 17,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.064.557 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 228,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Delivery Hero-Aktie. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,00 EUR.

Delivery Hero veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.581,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.134,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

