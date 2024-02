Delivery Hero Aktie News: Anleger schicken Delivery Hero am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 17,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 17,47 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Delivery Hero-Aktie bis auf 17,24 EUR. Bei 17,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.097 Delivery Hero-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2023 erreicht. Gewinne von 216,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 14,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,60 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,00 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich Delivery Hero zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.581,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.134,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Delivery Hero dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Aufschläge in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag

Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell