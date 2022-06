Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag im Minusbereich

Die Delivery Hero-Aktie gab im XETRA-Handel um 07.06.2022 09:22:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 39,15 EUR nach. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,91 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,50 EUR. Der Tagesumsatz der Delivery Hero-Aktie belief sich zuletzt auf 93.928 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 70,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 23,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 63,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero-Aktie wird bei 86,69 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 legte Delivery Hero die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Beim Umsatz wurden 1.918,75 EUR gegenüber 1.361,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.08.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,930 EUR je Delivery Hero-Aktie.

Redaktion finanzen.net

