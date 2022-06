Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Der Delivery Hero-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 40,05 EUR. In der Spitze büßte die Delivery Hero-Aktie bis auf 39,85 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,33 EUR. Der Tagesumsatz der Delivery Hero-Aktie belief sich zuletzt auf 78.068 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,95 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Delivery Hero-Aktie 70,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 23,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 67,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,88 EUR je Delivery Hero-Aktie an.

Delivery Hero ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 1.918,75 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Delivery Hero rechnen Experten am 24.08.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,930 EUR je Aktie in den Delivery Hero-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Delivery Hero