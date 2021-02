Delivery Hero-Aktie aktuell: Delivery Hero kommt kaum vom Fleck

Zum Vortag unverändert notierte die Delivery Hero-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 131,10 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 13.970 Punkten steht. Der Kurs der Delivery Hero-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,25 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Delivery Hero-Aktie bisher bei 129,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,05 EUR. Von der Delivery Hero-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.259 Stück gehandelt.

Bei 145,40 EUR erreichte der Titel am 05.01.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2020 bei 50,18 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Delivery Hero-Aktie bei 131,64 EUR. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,372 EUR je Aktie in den Delivery Hero-Büchern.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 40 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 wurde Delivery Hero in den DAX aufgenommen.

