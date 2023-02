Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Mittag tiefer

Die Delivery Hero-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 42,67 EUR. Im Tief verlor die Delivery Hero-Aktie bis auf 41,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.189.697 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 78,69 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Delivery Hero am 10.11.2022. Beim Umsatz wurden 2.134,20 EUR gegenüber 1.549,90 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Delivery Hero wird am 27.04.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 29.08.2024.

