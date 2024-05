Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero steigt am Dienstagnachmittag stark

So entwickelt sich Delivery Hero

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Delivery Hero. Das Papier von Delivery Hero konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 24,4 Prozent auf 31,49 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Delivery Hero-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 24,4 Prozent auf 31,49 EUR. Im Tageshoch stieg die Delivery Hero-Aktie bis auf 31,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.039.555 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,58 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 14,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 52,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 52,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 26.09.2017. Delivery Hero hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 132,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Delivery Hero veröffentlicht werden. Delivery Hero dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,170 EUR einfahren.

