Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero springt am Mittag hoch

Delivery Hero im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,4 Prozent im Plus bei 23,94 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Delivery Hero zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,4 Prozent auf 23,94 EUR. Die Delivery Hero-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.280.832 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,60 Prozent. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Delivery Hero-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00 EUR an.

Am 14.11.2023 legte Delivery Hero die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.581,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delivery Hero einen Umsatz von 2.498,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Delivery Hero Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Delivery Hero einen Verlust von -2,999 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

