Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero am Donnerstagvormittag stark gefragt

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Delivery Hero-Papiere zuletzt 6,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Delivery Hero zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 23,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Delivery Hero-Aktie bis auf 23,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 108.173 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 43,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Delivery Hero-Aktie. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,00 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.581,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.498,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Delivery Hero wird am 25.04.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

2023 dürfte Delivery Hero einen Verlust von -2,999 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

