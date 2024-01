Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 22,60 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 22,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Delivery Hero-Aktie sogar auf 22,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 278.872 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 60,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.01.2024 auf bis zu 21,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,00 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich Delivery Hero zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.581,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.134,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Am 05.02.2025 wird Delivery Hero schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

