Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Delivery Hero. Das Papier von Delivery Hero legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 23,50 EUR. Bei 23,63 EUR erreichte die Delivery Hero-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.861 Delivery Hero-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2023 auf bis zu 43,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Delivery Hero-Aktie somit 46,54 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 14,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Delivery Hero-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 14.11.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.581,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.498,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Delivery Hero-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Delivery Hero-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero im Jahr 2023 -2,998 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

MDAX aktuell: MDAX im Aufwind