Delivery Hero Aktie News: Anleger setzen Delivery Hero am Mittag unter Druck

Delivery Hero im Fokus

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 24,38 EUR.

Das Papier von Delivery Hero befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,0 Prozent auf 24,38 EUR ab. Das Tagestief markierte die Delivery Hero-Aktie bei 24,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 478.167 Delivery Hero-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 57,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,73 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,83 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Delivery Hero am 14.11.2023. Der Umsatz wurde auf 2.581,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.134,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Delivery Hero rechnen Experten am 05.02.2025.

