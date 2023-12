Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero fällt am Nachmittag tief

Notierung im Blick

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Minus bei 23,98 EUR.

Die Delivery Hero-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,6 Prozent auf 23,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Delivery Hero-Aktie bis auf 23,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 826.932 Delivery Hero-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 57,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Delivery Hero-Aktie ist somit 141,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,73 EUR am 26.10.2023. Derzeit notiert die Delivery Hero-Aktie damit 10,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,83 EUR je Delivery Hero-Aktie aus.

Delivery Hero ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 2.581,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Delivery Hero 2.134,20 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Delivery Hero Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

