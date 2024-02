Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Delivery Hero-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,13 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Delivery Hero-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Delivery Hero-Aktie sogar auf 22,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.538 Delivery Hero-Aktien.

Am 05.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. Derzeit notiert die Delivery Hero-Aktie damit 49,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,92 EUR am 05.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Delivery Hero-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,80 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.712,90 EUR umgesetzt, gegenüber 2.498,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Delivery Hero wird am 25.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Delivery Hero rechnen Experten am 24.04.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,037 EUR je Delivery Hero-Aktie belaufen.

