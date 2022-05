Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Vormittag nordwärts

Die Delivery Hero-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 23.05.2022 09:22:00 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 30,23 EUR. Bei 30,29 EUR markierte die Delivery Hero-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.898 Delivery Hero-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2021 bei 134,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Delivery Hero-Aktie 77,60 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,88 EUR ab. Derzeit notiert die Delivery Hero-Aktie damit 26,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 93,21 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.918,75 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.361,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Delivery Hero-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Delivery Hero möglicherweise am 24.08.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -2,805 EUR ausweisen wird.

