Delivery Hero Aktie News: Anleger setzen Delivery Hero am Freitagnachmittag unter Druck

So bewegt sich Delivery Hero

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 16,7 Prozent bei 25,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Delivery Hero befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 16,7 Prozent auf 25,66 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Delivery Hero-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,70 EUR aus. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.318.150 Delivery Hero-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 71,30 Prozent könnte die Delivery Hero-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 14,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Delivery Hero-Aktie 41,86 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Delivery Hero 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,93 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,50 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 28.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Delivery Hero 2023 einen Verlust in Höhe von -3,037 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Delivery Hero-Aktie zweistellig im Plus: Delivery Hero erhöht Umsatzziel 2024 nach 1Q

MDAX aktuell: MDAX notiert im Minus