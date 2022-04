Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero fällt am Donnerstagmittag tief

Um 12:22 Uhr fiel die Delivery Hero-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 10,2 Prozent auf 26,84 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Delivery Hero-Aktie ging bis auf 26,31 EUR. Bei 32,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Delivery Hero-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.836.621 Stück gehandelt.

Am 29.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 141,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 81,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2022 auf bis zu 26,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,01 Prozent würde die Delivery Hero-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 101,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Delivery Hero am 10.02.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.788,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 192,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delivery Hero einen Umsatz von 612,00 EUR eingefahren.

Am 25.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 24.08.2023.

In der Delivery Hero-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,840 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

HelloFresh-, Delivery Hero-Aktien & Co. mit Verlusten: Online-Lieferdienste weiter unter Druck

Just Eat Takeaway-Aktie steigt dennoch kräftig: Just Eat Takeaway kappt Jahresprognose - Auch Aktien von Delivery Hero und HelloFresh fester

HelloFresh-Aktie fester: Bernstein gegenüber operativer Marge skeptisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero