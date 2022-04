Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 07:32 Uhr 3,2 Prozent auf 29,89 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,55 EUR erreichte der Titel am 29.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 78,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2022 auf bis zu 28,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,29 EUR.

Am 10.02.2022 legte Delivery Hero die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Delivery Hero hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.788,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 192,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 612,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Delivery Hero möglicherweise am 24.08.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Delivery Hero im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,840 EUR einfahren.

