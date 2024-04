Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero macht am Montagmittag Boden gut

So entwickelt sich Delivery Hero

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Delivery Hero. Die Delivery Hero-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 26,64 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 26,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Delivery Hero-Aktie bei 27,08 EUR. Bei 26,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 696.557 Delivery Hero-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 14,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Delivery Hero-Aktie 78,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Delivery Hero-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,93 EUR an.

Delivery Hero ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delivery Hero in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,53 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Delivery Hero dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Delivery Hero rechnen Experten am 28.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Delivery Hero im Jahr 2024 -1,062 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Delivery Hero-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich stärker

Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Delivery Hero-Aktie von Konkurrenzsorgen belastet - UBS hebt Kursziel deutlich an