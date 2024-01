Delivery Hero Aktie News: Anleger schicken Delivery Hero am Nachmittag tief südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Delivery Hero gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Delivery Hero-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 21,46 EUR ab.

Die Delivery Hero-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 21,46 EUR. Das Tagestief markierte die Delivery Hero-Aktie bei 20,10 EUR. Mit einem Wert von 22,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.341.394 Delivery Hero-Aktien.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 57,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 169,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 20,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,17 EUR aus.

Delivery Hero ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.581,40 EUR umgesetzt, gegenüber 2.134,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Delivery Hero.

