Delivery Hero-Aktie aktuell: Delivery Hero schwächer

Die Delivery Hero-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 113,05 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.569 Punkten tendiert. Die Abwärtsbewegung der Delivery Hero-Aktie ging bis auf 112,85 EUR. Bei 113,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 61.533 Delivery Hero-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2021 auf bis zu 145,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 05.09.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 153,08 EUR für die Delivery Hero-Aktie aus. In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,104 EUR je Delivery Hero-Aktie stehen.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 40 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 wurde Delivery Hero in den DAX aufgenommen.

