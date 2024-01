Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Blick auf Delivery Hero-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Delivery Hero. Zuletzt wies die Delivery Hero-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 21,51 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Delivery Hero nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 21,51 EUR. In der Spitze gewann die Delivery Hero-Aktie bis auf 21,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 233.890 Delivery Hero-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 57,82 EUR. Derzeit notiert die Delivery Hero-Aktie damit 62,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Delivery Hero-Aktie liegt somit 7,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Delivery Hero-Aktie bei 58,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Delivery Hero am 14.11.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.581,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.134,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Delivery Hero am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Delivery Hero rechnen Experten am 05.02.2025.

