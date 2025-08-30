Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 119,51 USD.

Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 119,51 USD abwärts. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 118,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,11 USD. Zuletzt wechselten 319.695 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 147,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,56 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient