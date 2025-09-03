Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 124,67 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 124,67 USD zu. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 124,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 124,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.821 Dell Technologies-Aktien.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,44 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 88,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,78 Mrd. USD – ein Plus von 19,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient