Aktienentwicklung

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Aufschlag

04.09.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 125,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
108,70 EUR 4,82 EUR 4,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,5 Prozent auf 125,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 126,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 124,03 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 355.394 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 147,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 17,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 90,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,01 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

