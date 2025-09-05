Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Dell Technologies

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 124,19 USD nach.

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 124,19 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 123,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,30 USD. Bisher wurden heute 92.187 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 15,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,65 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 29,78 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

