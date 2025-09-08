DAX23.714 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.603 +0,2%Nas21.790 ±-0,0%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag Verluste

09.09.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 118,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
100,88 EUR -4,92 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 118,54 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 118,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,87 USD. Zuletzt wechselten via New York 261.819 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,10 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 29,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,51 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

