Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 159,74 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 159,74 USD ab. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 159,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 163,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.284 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 3,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 58,52 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,08 USD je Dell Technologies-Aktie.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 29,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,01 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

